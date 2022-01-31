Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Кузьминых

Венедиктова не назвала имени парламентария, но написала, что речь идет о действующем нардепе, который был задержан 28 января и является братом человека, совершавшего подвиги во имя государства. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подтверждал 28 января, что речь о Сергее Кузьминых – брате легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых.
"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", – отметила Венедиктова.
По словам генпрокурора, ей "искренне жаль, что этот человек оступился".
"Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что прежние заслуги не конвертируются в иммунитет от прокуроров", – добавила она.
Олег Кузьминых участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками, пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.
Сергей Кузьминых – его младший брат. В Верховную Раду прошел как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). 28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.