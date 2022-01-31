Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Кузьминых

Венедиктова не назвала имени парламентария, но написала, что речь идет о действующем нардепе, который был задержан 28 января и является братом человека, совершавшего подвиги во имя государства. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подтверждал 28 января, что речь о Сергее Кузьминых – брате легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", – отметила Венедиктова.

По словам генпрокурора, ей "искренне жаль, что этот человек оступился".

"Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что прежние заслуги не конвертируются в иммунитет от прокуроров", – добавила она.