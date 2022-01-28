"Брат легендарного комбата имел огромный кредит доверия". Арахамия отреагировал на сообщение о взяточничестве нардепа Кузьминых

"Мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ. Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия", – заявил Арахамия.

Он отметил, что Кузьминых "если совершил преступление, то должен понести ответственность по закону".

"И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, вне зависимости от фамилий и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией. Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений", – резюмировал Арахамия.