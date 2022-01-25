"Дмитрук показывает, как он видит работу нардепа". Береза прокомментировал видео с погромом, который устроил в Одесском горсовете нардеп из МФО Разумкова

"А это бывший "слуга", а сейчас член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук в Одесском городском совете на заседании земельной комиссии показывает, как он видит работу нардепа", – написал Береза.
Накануне в Киеве прошла официальная презентация общественной организации "Команда Разумкова" во главе с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. К общественной организации также присоединились все члены МФО "Разумная политика", в том числе и Дмитрук, отмечает "Деловая столица".
По данным "Думской", в результате действий Дмитрука травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и КП "Муніципальна варта".
Полиция Одесской области сообщила, что в результате конфликта пострадали трое охранников.
"Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний", – говорится в сообщении.
Полиция квалифицировала инцидент по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области. Он мажоритарщик, был избран в нардепы в 133-м округе в Одессе. Владеет двумя одесскими спортклубами, заявлял о намерении баллотироваться в мэры города, но в списке кандидатов его не было. Заявлял, что считает "педофилом" и наркоманом Александра Ройтбурда – известного украинского художника, умершего 8 августа. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, является одним из нардепов-антивакцинаторов.
16 ноября 2021 года Дмитрука исключили из состава монобольшинства, о причинах такого решения не сообщалось, но с 8 ноября было известно, что он решил присоединиться к межфракционному объединению "Разумная политика", которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. О создании самого МФО официально объявили в Раде 16 ноября. Перед этим Разумков заявлял о давлении офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение.