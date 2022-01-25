"Дмитрук показывает, как он видит работу нардепа". Береза прокомментировал видео с погромом, который устроил в Одесском горсовете нардеп из МФО Разумкова

Дмитрук родом из Козятина Винницкой области, он был избран в нардепы в 133-м округе в Одессе Фото: Артем Дмитрук / Facebook

"А это бывший "слуга", а сейчас член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук в Одесском городском совете на заседании земельной комиссии показывает, как он видит работу нардепа", – написал Береза.

Накануне в Киеве прошла официальная презентация общественной организации "Команда Разумкова" во главе с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. К общественной организации также присоединились все члены МФО "Разумная политика", в том числе и Дмитрук, отмечает "Деловая столица".

По данным "Думской", в результате действий Дмитрука травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и КП "Муніципальна варта".

Полиция Одесской области сообщила, что в результате конфликта пострадали трое охранников.

"Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний", – говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.