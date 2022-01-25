Нардеп Дмитрук устроил драку и сорвал заседание земельной комиссии в Одессе. Видео

На записи видно, как нардеп бежит по столу, переворачивает мебель, разбрасывает бумаги. Его пытаются остановить другие люди, включая полицейских.

Сам Дмитрук опубликовал видеообращение, в котором заявил, что он и его помощники на земельной комиссии "остановили беспредел", хотя их "пытались бить". В частности, он обвинил в этом "Муніципальну варту", в то же время представитель предприятия заявил, что это Дмитрук нанес ему телесные повреждения.

В чем была суть "беспредела", Дмитрук не уточнил.

"Думская" пишет, что ключевым вопросом заседания комиссии был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".

Издание отмечает, что на месте работает полиция. В мэрию никого не пускают.





Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По данным журналистов, в результате действий Дмитрука на заседании травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и КП "Муніципальна варта".

Полиция Одесской области сообщает, что в результате конфликта пострадали трое охранников.

"Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний", – говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.