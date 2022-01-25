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Нардеп Дмитрук устроил драку и сорвал заседание земельной комиссии в Одессе. Видео

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Дмитрук сорвал заседание комиссии Одесского горсовета
Дмитрук сорвал заседание комиссии Одесского горсовета
Скриншот: Борислав Береза / Facebook

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, недавно исключенный из фракции "Слуга народа", устроил разгром на заседании земельной комиссии Одесского городского совета. Полиция открыла дело по статье "хулиганство". Видео опубликовало в Telegram издание "Думская".

На записи видно, как нардеп бежит по столу, переворачивает мебель, разбрасывает бумаги. Его пытаются остановить другие люди, включая полицейских.

Сам Дмитрук опубликовал видеообращение, в котором заявил, что он и его помощники на земельной комиссии "остановили беспредел", хотя  их "пытались бить". В частности, он обвинил в этом "Муніципальну варту", в то же время представитель предприятия заявил, что это Дмитрук нанес ему телесные повреждения. 

В чем была суть "беспредела", Дмитрук не уточнил.

https://www.facebook.com/artem.dmytruk.odessa/videos/463045131930779/

"Думская" пишет, что ключевым вопросом заседания комиссии был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".

Издание отмечает, что на месте работает полиция. В мэрию никого не пускают.


Фото: od.npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

По данным журналистов, в результате действий Дмитрука на заседании травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и КП "Муніципальна варта".

Полиция Одесской области сообщает, что в результате конфликта пострадали трое охранников.

"Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний", – говорится в сообщении. 

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Контекст:

Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области. Он мажоритарщик, был избран в нардепы в 133-м округе в Одессе. Владеет двумя одесскими спортклубами, заявлял о намерении баллотироваться в мэры города, но в списке кандидатов его не было. Заявлял, что считает "педофилом" и наркоманом Александра Ройтбурда – известного украинского художника, умершего 8 августа. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, является одним из нардепов-антивакцинаторов

16 ноября 2021 года Дмитрука исключили из состава монобольшинства, о причинах такого решения не сообщалось, но с 8 ноября было известно, что он решил присоединиться к межфракционному объединению "Разумная политика", которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. О создании самого МФО официально объявили в Раде 16 ноября. Перед этим Разумков заявлял о давлении офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение.

Теги: Одесса, драка, полиция, Борислав Береза, народные депутаты, хулиганство, охранник, охрана, Артем Дмитрук
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