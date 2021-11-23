"Не выйдешь из МФО, уволим родственника". Разумков рассказал, что на его соратников давят власти

Разумков: Это низко, но время расставит все на свои места. Все знают, что у меня хорошая память Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

В частности, по его словам, давление оказывают на исключенных из фракции "Слуга народа" депутатов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер.

"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов — Дмитрука и Буймистер… К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО, мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать – как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память", – заявил Разумков.