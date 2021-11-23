"Не выйдешь из МФО, уволим родственника". Разумков рассказал, что на его соратников давят власти

В частности, по его словам, давление оказывают на исключенных из фракции "Слуга народа" депутатов Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер.
"Двух коллег сейчас пытаются выгнать из комитетов — Дмитрука и Буймистер… К другим коллегам идут телефонные звонки и им говорят – если ты не выйдешь из МФО, мы уволим твоего родственника с той или иной должности. Это низко, но время расставит все на свои места, и за каждое действие нужно будет отвечать – как за хорошее, так и за плохое. Все знают, что у меня хорошая память", – заявил Разумков.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. 8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявили в Раде. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.
На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это "уже не секрет".
Согласно опросу, проведенному 4–9 ноября Социологической группой "Рейтинг", потенциальную партию Разумкова готовы поддержать 6,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Это пятый показатель среди политических сил Украины, лидирует в рейтинге партий "Слуга народа" – 17,3%.