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Нардеп от "Слуги народа" Клочко, чья мама-пенсионерка потратила несколько миллионов на квартиры, получает госкомпенсацию за жилье в Киеве

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За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Андрея Клочко выделили 236 тыс. грн
За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Андрея Клочко выделили 236 тыс. грн
Фото: Андрій Клочко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко, мама и сестра которого за последние два года, не имея соответствующего дохода, приобрели имущество на 20 млн грн, ежемесячно получает от государства по 20 тыс. грн компенсации на аренду жилья в Киеве. Об этом говорится в сюжете Bihus.info, обнародованном 25 января.

За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Клочко выделили 236 тыс. грн. В 2020-м – около 160 тыс. грн, а в первый год каденции, в 2019-м, нардеп получил 20 тыс. грн.

При этом, согласно последней поданной декларации за 2020 год, сам нардеп получил 517 тыс. грн зарплаты и 820 тыс. грн от продажи авто. Жена нардепа также получила 368 тыс. грн. за продажу транспортного средства и доход от предпринимательской деятельности – почти 3,4 млн грн. Свой статус ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019 года и сразу начала показывать миллионные заработки, отмечают журналисты.

Кроме доходов, семья Клочко имела и миллионные сбережения. Только наличными деньгами нардеп с супругой задекларировали 3,5 млн грн и $200 тыс.

При этом официально собственного жилья в Киеве у Клочко нет. В его декларации указана арендуемая квартира в 100 м2 на окраине. Журналисты предположили, что именно на нее идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же, как в декларации Клочко, площади предлагают за 19 тыс. грн в месяц, что совпадает с выделенной из бюджета суммой.

"Несмотря на отсутствие жилья, народный депутат почти каждый год обновляет автопарк. Так, за последние несколько месяцев у его семьи появились два новых кроссовера – Volvo 2017-го года и Lexus 2018-го. Volvo, по официальной информации из декларации, стоит 900 тыс. грн, Lexus в декларации пока отсутствует, потому что, вероятно, оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичке стартуют от 1,3 млн", – отмечает проект Bihus.info.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, нардеп ответил: "Я точно не нарушаю закон".

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

Согласно данным на сайте партии "Слуга народа", Клочко родился в 1981 году в Киеве. Окончил факультет электроники НТУУ "Киевский политехнический институт", а также экономический факультет Украинской академии менеджмента и бизнеса. Занимал должность заместителя директора по продажам ООО "Агропродэкспорт".

По информации на сайте Верховной Рады, Клочко является председателем комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и заместителем члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

В начале сентября было опубликовано расследование Bihus.info, согласно которому 70-летняя мать нардепа Клочко в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома под Броварами, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

Сам Клочко, комментируя покупку его 70-летней матерью недвижимости на 14 млн грн, заявил, что не имеет отношения к этим приобретениям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Слуга народа, Андрей Клочко, компенсация
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