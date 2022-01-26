Нардеп от "Слуги народа" Клочко, чья мама-пенсионерка потратила несколько миллионов на квартиры, получает госкомпенсацию за жилье в Киеве

За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Андрея Клочко выделили 236 тыс. грн Фото: Андрій Клочко / Facebook

За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Клочко выделили 236 тыс. грн. В 2020-м – около 160 тыс. грн, а в первый год каденции, в 2019-м, нардеп получил 20 тыс. грн.

При этом, согласно последней поданной декларации за 2020 год, сам нардеп получил 517 тыс. грн зарплаты и 820 тыс. грн от продажи авто. Жена нардепа также получила 368 тыс. грн. за продажу транспортного средства и доход от предпринимательской деятельности – почти 3,4 млн грн. Свой статус ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019 года и сразу начала показывать миллионные заработки, отмечают журналисты.

Кроме доходов, семья Клочко имела и миллионные сбережения. Только наличными деньгами нардеп с супругой задекларировали 3,5 млн грн и $200 тыс.

При этом официально собственного жилья в Киеве у Клочко нет. В его декларации указана арендуемая квартира в 100 м2 на окраине. Журналисты предположили, что именно на нее идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же, как в декларации Клочко, площади предлагают за 19 тыс. грн в месяц, что совпадает с выделенной из бюджета суммой.

"Несмотря на отсутствие жилья, народный депутат почти каждый год обновляет автопарк. Так, за последние несколько месяцев у его семьи появились два новых кроссовера – Volvo 2017-го года и Lexus 2018-го. Volvo, по официальной информации из декларации, стоит 900 тыс. грн, Lexus в декларации пока отсутствует, потому что, вероятно, оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичке стартуют от 1,3 млн", – отмечает проект Bihus.info.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, нардеп ответил: "Я точно не нарушаю закон".

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Видео: BIHUS info / YouTube