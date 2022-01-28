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ПОЛИТИКА

НАБУ заявило о разоблачении нардепа при получении взятки. Это представитель "Слуги народа", сообщили СМИ

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Нардеп, по информации следствия, получил 558 тыс. грн взятки
Нардеп, по информации следствия, получил 558 тыс. грн взятки
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на получении взятки действующего нардепа. Об этом пресс-служба НАБУ проинформировала в Facebook.

По данным детективов, сумма взятки – 558 тыс. грн.

Следствие установило, что нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/306756704832134

Имя парламентария в НАБУ не называют. По данным главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергее Кузьминых. Такая же информация и у источников экс-нардепа Сергея Лещенко.

"Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь нашим военным. Брат Сергея Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в донецком аэропорту", – написал Бутусов в Facebook.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7159887984051436

Контекст:

Олег Кузьминых участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками, пробыл в плену 124 дня.

Сергей Кузьминых – его младший брат. В Верховную Раду прошел как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Житомирская область, взятка, Олег Кузьминых, НАБУ, Сергей Кузьминых
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