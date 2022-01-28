НАБУ заявило о разоблачении нардепа при получении взятки. Это представитель "Слуги народа", сообщили СМИ

По данным детективов, сумма взятки – 558 тыс. грн.

Следствие установило, что нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Имя парламентария в НАБУ не называют. По данным главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергее Кузьминых. Такая же информация и у источников экс-нардепа Сергея Лещенко.

"Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь нашим военным. Брат Сергея Олег Кузьминых – известный герой войны, один из участников боев в донецком аэропорту", – написал Бутусов в Facebook.