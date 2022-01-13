$150 тыс. за закрытие производства и возврат имущества. НАБУ разоблачило сотрудника Офиса генпрокурора

По данным следствия, сотрудник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблемы, связанные с уголовным преследованием Фото: nabu.gov.ua

По данным следствия, сотрудник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблемы, связанные с уголовным преследованием. В частности, он предложил добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое у него в ходе обысков имущество – компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

"За возвращение указанного имущества и закрытие уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену предоставить ему $100 тыс. По легенде якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП. В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму неправомерной выгоды до $150 тыс. Для реализации своего замысла он привлек посредника", – отметили в НАБУ.

Во время обысков по месту работы подозреваемых детективы НАБУ изъяли крупные суммы наличных денег, их статус проверяют.

Действия обоих фигурантов квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.