ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

$150 тыс. за закрытие производства и возврат имущества. НАБУ разоблачило сотрудника Офиса генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным следствия, сотрудник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблемы, связанные с уголовным преследованием
По данным следствия, сотрудник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблемы, связанные с уголовным преследованием
Фото: nabu.gov.ua

13 января детективы Национального бюро расследований разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом написала пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, сотрудник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблемы, связанные с уголовным преследованием. В частности, он предложил добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое у него в ходе обысков имущество – компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

"За возвращение указанного имущества и закрытие уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену предоставить ему $100 тыс. По легенде якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП. В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму неправомерной выгоды до $150 тыс. Для реализации своего замысла он привлек посредника", – отметили в НАБУ.

Во время обысков по месту работы подозреваемых детективы НАБУ изъяли крупные суммы наличных денег, их статус проверяют.

Действия обоих фигурантов квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, следствие, мошенничество, расследование, детективы, НАБУ, вознаграждение, предприниматель, преследование, имущество, Офис генпрокурора, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне хозяин отеля уступил свой люкс. Думала, захочет жить со мной". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Мне хозяин отеля уступил свой люкс. Думала, захочет жить со мной". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, почему сменил фамилию
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, почему сменил фамилию
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы с отпечатками пальцев
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы с отпечатками пальцев
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (108740)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (69812)
3
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (41508)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (40718)
5
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (35777)
6
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (34679)
7
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков (29166)
8
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (27514)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS