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ВАКС арестовал сотрудника Офиса генпрокурора. НАБУ считает, что он требовал $150 тыс. взятки за закрытие производства

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У прокурора при обыске нашли большое количество наличных
У прокурора при обыске нашли большое количество наличных
Фото: nabu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд на заседании 14 января решил арестовать сотрудника Офиса генерального прокурора, которого подозревают в вымогательстве взятки и мошенничестве.

Об этом пресс-служба суда проинформировала в Facebook.

"Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года, ее альтернативой определен залог в размере 2,471 млн грн. Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда", – говорится в релизе.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/667850731252229

Имени фигуранта не упоминают, но 13 января пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщала о разоблачении на взяточничестве и мошенничестве сотрудника ОГП.

По данным НАБУ, прокурор предложил бизнесмену за вознаграждение "решить его проблемы", связанные с уголовным преследованием Госфискальной службы (прокуроры ОГП осуществляли процессуальное руководство в производстве).

В частности, речь шла о закрытии уголовного производства и возвращении предпринимателю изъятого в ходе обысков имущества (компьютерной техники, автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover).

"При возвращении указанного имущества и закрытии уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену предоставить ему $100 тыс. По легенде якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП. В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму неправомерной выгоды до $150 тыс. Для реализации своего замысла чиновник ОГП привлек посредника. В этот же день во время проведения обысков по месту работы подозреваемых в рамках расследования указанных фактов детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяют", – говорится в релизе НАБУ.

Посреднику тоже сообщили о подозрении в вымогательстве и мошенничестве. Офис генпрокурора оказывал содействие детективам при расследовании, уточнили в НАБУ.

По информации "Украинской правды", этот сотрудник ОГП – заместитель начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захар Антипов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: арест, залог, мошенничество, расследование, взятка, НАБУ, вымогательство, подозрение, обыски, имущество, Офис генпрокурора, ВАКС
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