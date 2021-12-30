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Суд смягчил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко

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Юрченко является подозреваемым в деле о взяточничестве
Юрченко является подозреваемым в деле о взяточничестве
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) изменил обязательства, возложенные на народного депутата Александра Юрченко, исключенного из фракции "Слуга народа", подозреваемого вместе с его помощником в получении неправомерной выгоды. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ВАКС.

Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) об изменении меры пресечения путем возложения на нардепа дополнительных обязательств наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, а именно: запрет общения со свидетелями обстоятельств уголовного производства и экспертами в этом уголовном производстве. Срок действия новых обязательств – до 28 февраля 2022 года.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 20 октября ВАКС продлил народному депутату и его сообщнику срок действия возложенных на них обязательств до 21 декабря. Их обязали прибывать в суд по первому вызову, сообщать суду об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также сдать заграничные паспорта.

За семь дней до конца срока действия обязательств сторона обвинения подала в ВАКС ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемых. Ходатайство не было рассмотрено в срок в связи с пребыванием одного из членов коллегии судей на больничном. В связи с этим 21 декабря срок действия обязательств, возложенных на подозреваемых, истек.

22 декабря прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемым с продлением всех обязательств, которые были применены до этого. По результатам их рассмотрения 30 декабря суд возложил на подозреваемых обязательство воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом уголовном производстве.

"В возложении остальных обязательств, в частности относительно появления у прокурора, в суде по первому требованию, сдачи документов, дающих право на выезд за границу, было отказано", – сообщили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3998523333584153

Контекст:

В сентябре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения Юрченко о подозрении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из парламентской фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.

Теги: коррупция, народные депутаты, суды, взятка, САП, Александр Юрченко, ВАКС, нардеп
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