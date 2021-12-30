Суд смягчил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко

Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) об изменении меры пресечения путем возложения на нардепа дополнительных обязательств наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, а именно: запрет общения со свидетелями обстоятельств уголовного производства и экспертами в этом уголовном производстве. Срок действия новых обязательств – до 28 февраля 2022 года.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 20 октября ВАКС продлил народному депутату и его сообщнику срок действия возложенных на них обязательств до 21 декабря. Их обязали прибывать в суд по первому вызову, сообщать суду об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также сдать заграничные паспорта.

За семь дней до конца срока действия обязательств сторона обвинения подала в ВАКС ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемых. Ходатайство не было рассмотрено в срок в связи с пребыванием одного из членов коллегии судей на больничном. В связи с этим 21 декабря срок действия обязательств, возложенных на подозреваемых, истек.

22 декабря прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемым с продлением всех обязательств, которые были применены до этого. По результатам их рассмотрения 30 декабря суд возложил на подозреваемых обязательство воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом уголовном производстве.

"В возложении остальных обязательств, в частности относительно появления у прокурора, в суде по первому требованию, сдачи документов, дающих право на выезд за границу, было отказано", – сообщили в САП.