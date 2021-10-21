Обвиняемому во взяточничестве нардепу Юрченко суд продлил обязательства еще на два месяца

Фамилии фигурантов дела не названы, но обстоятельства соответствуют уголовному производству, в котором проходит Юрченко.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры. – "ГОРДОН") и продолжила срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Украины IX созыва и его помощника", – говорится в сообщении ВАКС.

В суде объяснили, что до 21 декабря нардеп обязан прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым, сдать на хранение в миграционную службу документы, дающие право на выезд из Украины.

Контекст:

В сентябре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения Юрченко о подозрении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из парламентской фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко. В августе стало известно, что нардепу вручили обвинительный акт.