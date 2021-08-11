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Украинскому нардепу Юрченко вручили обвинительный акт по делу о взяточничестве – СМИ

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Юрченко является подозреваемым в деле о взяточничестве
Юрченко является подозреваемым в деле о взяточничестве
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Внефракционному народному депутату Украины Александру Юрченко и его помощнику Ивану Фищенко вручили обвинительный акт в получении неправомерной выгоды. Об этом со ссылкой на источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) проинформировало 11 августа издание "Слово і діло".

Его собеседники утверждают, что в суд САП направит обвинительный акт сегодня.

Контекст:

Юрченко подозревают в том, что он попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Расследование уголовного производства Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело с августа 2020 года. 

В сентябре 2020 года НАБУ заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из парламентской фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. 

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко.

Теги: взятка, САП, обвинительный акт, суд, Александр Юрченко
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