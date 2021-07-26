Нардепа Юрченко хотят лишить прав на год за вождение в нетрезвом виде – СМИ

Административный протокол был внесен в Галицкий районный суд Львова. Юрченко инкриминируется ст.130 Кодекса об административных правонарушениях – управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно этой статье, ему грозит штраф в 17 тыс. грн и лишение водительских прав на год.

Суд рассмотрит административный протокол в отношении Юрченко 3 августа в 14.00.

Контекст:

Исключенный из "Слуги народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко попал в ДТП 8 июля. Другой нардеп, также исключенный из "Слуги народа", Гео Лерос опубликовал фото выводов лаборатории, из которых следовало, что Юрченко был под наркотическими веществами. Лерос отметил, что автомобиль Mustang, на котором был Юрченко, не внесен в его декларацию.

Глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко призвал Юрченко добровольно сложить депутатский мандат.

Юрченко заявлял, что наркотики не употреблял. При этом вину в ДТП политик признал.