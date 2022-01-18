"Нафтогаз" ожидает кадровых решений и сотрудничает с полицией в борьбе с коррупцией – заявление компании

"Для "Нафтогазу" как для национальной компании чрезвычайно важно развитие Украины, где коррупция является исключением, а не правилом, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы являются определяющими для всех предприятий, входящих в группу "Нафтогаз". Нарушили ли закон сотрудники АО "Укргазвидобування", определит суд", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

В пресс-службе подчеркнули, что национальная компания проведет анализ обстоятельств приема их на работу в 2016–2017 годах и системы принятия соответствующих управленческих решений в АО "Укргазвидобування".

"Примечательно, что правление национальной компании подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Министерства экономики Украины предложения по кадровым изменениям в АО "Укргазвидобування" еще 7 декабря 2021 года и с тех пор ожидает принятия решения", – подчеркнули в НАК "Нафтогаз".