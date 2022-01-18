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"Нафтогаз" ожидает кадровых решений и сотрудничает с полицией в борьбе с коррупцией – заявление компании

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В НАК "Нафтогаз" прокомментировали сообщение СБУ о разоблачении коррупции в дочернем предприятии
В НАК "Нафтогаз" прокомментировали сообщение СБУ о разоблачении коррупции в дочернем предприятии
Фото: epravda.com.ua

НАК "Нафтогаз України" сотрудничает со Службой безопасности и Национальной полицией Украины, сообщили в компании, комментируя в Facebook сегодняшнюю информацию СБУ о выявлении коррупционной схемы в дочерней компании "Укргазвидобування".

"Для "Нафтогазу" как для национальной компании чрезвычайно важно развитие Украины, где коррупция является исключением, а не правилом, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы являются определяющими для всех предприятий, входящих в группу "Нафтогаз". Нарушили ли закон сотрудники АО "Укргазвидобування", определит суд", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

В пресс-службе подчеркнули, что национальная компания проведет анализ обстоятельств приема их на работу в 2016–2017 годах и системы принятия соответствующих управленческих решений в АО "Укргазвидобування".

"Примечательно, что правление национальной компании подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Министерства экономики Украины предложения по кадровым изменениям в АО "Укргазвидобування" еще 7 декабря 2021 года и с тех пор ожидает принятия решения", – подчеркнули в НАК "Нафтогаз".

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/4871690482910698

Контекст:

18 января в СБУ сообщили, что спецслужба разоблачила чиновников "Укргазвидобування" на масштабной коррупционной схеме.  

"Чиновники требовали 400 тыс. грн взятки за беспрепятственное исполнение тендерных соглашений с частной компанией. Фирма имела подписанный с госпредприятием контракт на поставку товаров и услуг более чем на 38 млн грн. Но злоумышленники искусственно затягивали процедуры и предлагали договориться. Одного из них сотрудники СБУ задержали "на горячем" – при передаче всей суммы взятки. Чиновнику уже сообщили о подозрении", – сказано в заявлении СБУ.

Теги: СБУ, коррупция, НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, взятка, подозрение
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