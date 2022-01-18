СБУ разоблачила должностных лиц "Укргазвидобування" на масштабной коррупционной схеме

По данным СБУ, одного из подозреваемых задержали с поличным во время получения взятки Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов "Укргазвидобування". Они требовали взятку за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.

"Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров. Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предложили уплатить взятку за "мгновенное" подписание дополнительного соглашения и перенос сроков выполнения основного договора", – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, одного из подозреваемых задержали с поличным во время получения неправомерной выгоды в 400 тыс. грн.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.