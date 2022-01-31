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Шесть лучших теннисисток Украины улучшили позиции в рейтинге WTA

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Личный рекорд установила Костюк
Личный рекорд установила Костюк
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и пять других ее соотечественниц-теннисисток улучшили свои позиции в обновленном 31 января топ-150 рейтинга WTA.

Свитолина поднялась на две строчки мирового рейтинга – с 17-го на 15-е место. После предпоследнего обновления рейтинга украинка участвовала в Открытом чемпионате Австралии, на котором дошла до третьего круга одиночного разряда.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина улучшила свой личный рекорд, став 48-й ракеткой мира (плюс одна позиция). На Australian Open она уступила в первом круге и одиночного разряда, и парного.

Марта Костюк поднялась сразу на 14 позиций в рейтинге WTA – на 52-е место. На Australian Open украинка дошла до третьего круга и в одиночном разряде, и в парном.

Другие украинские теннисистки занимают сейчас такие места в топ-200 рейтинга WTA:

  • Леся Цуренко – 111-е место (плюс восемь позиций);
  • Катерина Байдль (ранее – Козлова) – 140-е место (плюс девять);
  • Дарья Снигур – 141-е место (плюс 10);
  • Даяна Ястремская – 150-е место (минус шесть);
  • Катарина Завацкая – 196-е место (минус восемь).
Скриншот: wtatennis.com
Скриншот: wtatennis.com

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии, второй – Арина Соболенко из Беларуси. На третье место мирового рейтинга вышла Барбора Крейчикова из Чехии.

Теги: рейтинг, теннис, Элина Свитолина, рекорд, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Эшли Барти, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, украинки
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