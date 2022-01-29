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"Карьера профессионального винодела начинается". Стаховский рассказал, почему завершил теннисную карьеру и чем займется теперь

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Стаховский не исключает, что через пару лет возобновит спортивную карьеру в паре, но пока намерен заниматься вином
Стаховский не исключает, что через пару лет возобновит спортивную карьеру в паре, но пока намерен заниматься вином
Фото: Sergiy Stakhovsky / Facebook

Украинский теннисист Сергей Стаховский, в этом месяце объявивший о завершении профессиональной карьеры, рассказал, что теперь займется виноделием и тренерской работой. Комментарий он дал 26 января корреспондентке "Спорт сегодня" Диане Кондратюк для канала "Украина 24".

"Карьера профессионального теннисиста завершена, что дальше?" – спросила у спортсмена журналистка.

"Карьера профессионального винодела начинается! Есть винный проект, который мы уже достаточно долго развиваем и будем продолжать развивать, там есть еще куда двигаться", – ответил Стаховский.

Совсем оставлять теннис он не намерен – будет заниматься тренерской работой, "передавать молодому поколению что-то, пока мои знания еще актуальны".

"Плюс сейчас в процессе разработки проект государственно-общественной поддержки олимпийских спортсменов – для их систематической подготовки к олимпийским соревнованиям... Этот проект строится непосредственно на спортсменах, которые у нас есть, которые претендуют на поездку в Париж 2024 и завоевание там медалей. Это восстановление, спортивная медицина, физиотерапия, психология. Там много над чем можно работать", – рассказал Стаховский.

Говоря о том, почему завершил карьеру, спортсмен подчеркнул, что это было взвешенное решение, к которому он шел последние несколько месяцев.

"Конечно, были потенциальные моменты, как продолжить. Но у меня был главный стимул – это сборная. К сожалению, нам не удалось достичь той цели [которой хотелось]. И даже потенциально, чтобы попасть, куда я хотел, нужно было бы играть еще два года, а не один, и это уже слишком много", – сказал теннисист.

Стаховский не исключает, что еще может возобновить спортивную карьеру – для выступлений в паре. Но подчеркнул, что вероятность этого невысока.

"Там можно меньше тренироваться и больше времени уделить семье. Но опять же, это путешествия – 24 недели в год, это очень много. Пока я не готов к таким вещам. Через год-два, возможно, карьера возобновится в паре, но это очень маловероятно", – сказал он.

Контекст:

Стаховскому 36 лет. Он начал профессиональную карьеру в 2003 году, за это время теннисист завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде и три – в парном. Лучшую позицию в рейтинге ATP украинец занимал в сентябре 2010-го – 31-ю. На момент завершения карьеры занимал 220-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

В феврале 2020 года Стаховский заявлял, что летом может завершить карьеру.

Теги: спорт, теннис, Сергей Стаховский, Олимпиада, вино, виноделие, спортсмены, соревнования, тренер, Олимпийские игры
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