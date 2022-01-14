Украинский теннисист Стаховский сообщил о завершении карьеры

Об этом 13 января сообщила Федерация тенниса Украины в Facebook.

36-летний спортсмен на своей странице в Facebook написал: "Путешествие в тысячу матчей начинается с одиночного выстрела... Спасибо, теннис, это было реально".

Он опубликовал серию фотографий с кортов.

Контекст:

Стаховский начал профессиональную карьеру в 2003 году, за это время теннисист завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде и три – в парном. Лучшую позицию в рейтинге ATP украинец занимал в сентябре 2010-го – 31-ю. Украинец на момент завершения карьеры занимает 220-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

В феврале 2020 года Стаховский заявлял, что летом может завершить карьеру.