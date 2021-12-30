Теннисист Стаховский об экс-футболисте Тимощуке: Он понимает, что в Украине ему дорога закрыта

"У меня очень хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся… Это было его решение… Я бы так не поступил. Но когда я был крайний раз в Санкт-Петербурге – это был 2013-й год... Он тогда вернулся туда из "Баварии"... Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят", – отметил Стаховский.
По его словам, это связано с выступлениями Тимощука за клуб, "с его отношением к команде, к жизни".
"Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами... Поэтому я понимаю, почему он туда поехал... Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону… Он все понимает, что в Украине ему дорога закрыта", – резюмировал Стаховский.
42-летний Тимощук в Украине выступал за "Волынь" (Луцк) и "Шахтер". В 2007 году футболист покинул донецкий клуб, где был капитаном. За границей Тимощук играл за "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Баварию" (ФРГ) и "Кайрат" (Казахстан). В данный момент Тимощук работает ассистентом главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
В составе сборной Украины он провел 144 матча и является рекордсменом по этому показателю. Выступления за национальную команду он завершил летом 2016 года.
В 2014 году стало известно, что Тимощуку в РФ предлагали принять российское гражданство, но он отказался.
Бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая рассказала в интервью изданию FanDay.net, опубликованном 1 ноября, что экс-капитан сборной Украины незаконно вывез в РФ иконы на €10 млн и не собирается никогда возвращаться на родину.