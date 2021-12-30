Теннисист Стаховский об экс-футболисте Тимощуке: Он понимает, что в Украине ему дорога закрыта

"У меня очень хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся… Это было его решение… Я бы так не поступил. Но когда я был крайний раз в Санкт-Петербурге – это был 2013-й год... Он тогда вернулся туда из "Баварии"... Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят", – отметил Стаховский.

По его словам, это связано с выступлениями Тимощука за клуб, "с его отношением к команде, к жизни".

"Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами... Поэтому я понимаю, почему он туда поехал... Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону… Он все понимает, что в Украине ему дорога закрыта", – резюмировал Стаховский.