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"Не собирается никогда возвращаться в Украину". Бывшая жена экс-капитана сборной Тимощука обвинила его в контрабанде икон в РФ на €10 млн

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Тимощук рекордсмен по числу сыгранных матчей в составе сборной Украины по футболу
Тимощук – рекордсмен по числу сыгранных матчей в составе сборной Украины по футболу
Фото: EPA

Бывшая жена футболиста Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что экс-капитан сборной Украины незаконно вывез в РФ иконы на €10 млн и не планирует возвращаться на родину. Об этом она сообщила в интервью изданию FanDay.net, опубликованном 1 ноября.

"[Тимощук] занялся контрабандой в особо крупном размере – €10 млн. Тимощук вывез иконы в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове [в Санкт-Петербурге], – отметила Навроцкая. – Тимощук завез это, казалось бы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины".

Экс-жена футболиста добавила, что из Донецка в РФ Тимощук вывез их общее имущество, используя связи.

"А почему бы и нет? В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства [террористической организации] "ДНР"… Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда-то были варианты вернуться через [экс-тренера сборной Украины Андрея] Шевченко, [президента Украинской ассоциации футбола Андрея] Павелко или [президента ФК "Шахтер" Рината] Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел по сути. И наш развод здесь ни при чем. Туда, в Россию, ветер ему как-то дует сильнее, а он – по ветру", – подчеркнула Навроцкая.

Контекст:

42-летний Тимощук в Украине выступал за "Волынь" (Луцк) и "Шахтер". В 2007 году футболист покинул донецкий клуб, где был капитаном. За границей Тимощук играл за "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Баварию" (ФРГ) и "Кайрат" (Казахстан). В данный момент Тимощук работает ассистентом главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

В составе сборной Украины он провел 144 матча и является рекордсменом по этому показателю. Выступления за национальную команду он завершил летом 2016 года.

В 2014 году стало известно, что Тимощуку в РФ предлагали принять российское гражданство, но он отказался.

Брак Тимощука с Навроцкой продолжался с 2000-го по 2016 год, в 2010-м у них родились две дочери. Навроцкая с ними проживает в Германии.

Теги: Россия, футбол, Донецк, Украина, Санкт-Петербург, сборная Украины, контрабанда, Анатолий Тимощук, Зенит Санкт-Петербург, ДНР, футболист, тренер, Надежда Навроцкая, интервью, имущество, развод, брак, жена
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