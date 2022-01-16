В мировом рейтинге теннисисток украинка Свитолина опустилась на 17-е место

В рейтинге WTA Свитолину обогнала Кори Гауфф из США.

Второй ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, она поднялась на две строчки вверх и заняла рекордное в карьере 49-е место в рейтинге.

Бывшая вторая ракетка страны Марта Костюк ухудшила свою позицию сразу на 16 строк и является теперь 66-й ракеткой мира.

В топ-200 рейтинга WTA входят еще пять украинок:

Леся Цуренко (119-е место, плюс одна позиция);

Даяна Ястремская (144-е место, минус 42);

Катерина Байдль (бывшая Козлова (149-е место, минус пять);

Дарья Снигур (151-е место, плюс один);

Катарина Завацкая (188-е место, плюс два).

Скриншот: wtatennis.com

Лучшими теннисистками мира остались Эшли Барти из Австралии (первая), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Габринье Мугуруса из Испании (третья).