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В мировом рейтинге теннисисток украинка Свитолина опустилась на 17-е место

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Свитолину (на фото) обогнала американка
Свитолину (на фото) обогнала американка
Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Элина Свитолина, являющаяся лучшей на сегодня представительницей страны, опустилась в обновленном рейтинге на 17 января с 16-й на 17-ю позицию.

В рейтинге WTA Свитолину обогнала Кори Гауфф из США.

Второй ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, она поднялась на две строчки вверх и заняла рекордное в карьере 49-е место в рейтинге.

Бывшая вторая ракетка страны Марта Костюк ухудшила свою позицию сразу на 16 строк и является теперь 66-й ракеткой мира.

В топ-200 рейтинга WTA входят еще пять украинок:

  • Леся Цуренко (119-е место, плюс одна позиция);
  • Даяна Ястремская (144-е место, минус 42);
  • Катерина Байдль (бывшая Козлова (149-е место, минус пять);
  • Дарья Снигур (151-е место, плюс один);
  • Катарина Завацкая (188-е место, плюс два).
Скриншот: wtatennis.com
Скриншот: wtatennis.com

Лучшими теннисистками мира остались Эшли Барти из Австралии (первая), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Габринье Мугуруса из Испании (третья).

Теги: рейтинг, теннис, Элина Свитолина, рекорд, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Эшли Барти, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, украинки
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