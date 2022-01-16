В мировом рейтинге теннисисток украинка Свитолина опустилась на 17-е место

В рейтинге WTA Свитолину обогнала Кори Гауфф из США.
Второй ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, она поднялась на две строчки вверх и заняла рекордное в карьере 49-е место в рейтинге.
Бывшая вторая ракетка страны Марта Костюк ухудшила свою позицию сразу на 16 строк и является теперь 66-й ракеткой мира.
В топ-200 рейтинга WTA входят еще пять украинок:
Лучшими теннисистками мира остались Эшли Барти из Австралии (первая), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Габринье Мугуруса из Испании (третья).