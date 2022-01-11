Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал Владимир Кличко

Свитолина: Мы с Вовой Кличко пересекались – он мне очень помог Фото: ukraine.elinasvitolinafoundation.org

Она сказала, что пока не знает, когда уйдет из профессионального спорта, хотя считает, что для теннисисток оптимальный возраст для завершения карьеры – 30–32 года, но уже думает о будущем (сейчас Свитолиной 27 лет).

"Кстати, совет очень хороший мне Вова Кличко дал, еще когда я только открывала свой фонд. Мы с ним пересекались – он мне очень помог. И он мне дал такой совет, что до заката карьеры уже нужно думать, чем ты будешь заниматься, и строить планы. И это меня очень зацепило. Я стала больше об этом думать", – сказала спортсменка.

Поэтому, по словам Свитолиной, она начала заниматься инвестированием, в том числе в недвижимость и бизнес.

"Я очень аккуратно ко всему этому отношусь. Но стараюсь обустроить "подушку" после того, как я закончу. Если вдруг, например, завтра у меня закончится моя карьера, чтобы у меня был какой-то пассивный доход, который будет мне приносить деньги. Для меня это очень важно. И я буду спать спокойно", – сказала теннисистка.

При этом она призналась, что точно не решила, чем будет заниматься после карьеры игрока. Возможно, это будет тренерская работа, "потому что хочется делиться своим опытом". В этом случае, по словам Свитолиной, она хотела бы начинать тренировать именно в Украине, потому что "нужно давать что-то обратно".

Спортсменка также напомнила, что прослушала курс по нутрициологии в Канаде, и не исключила, что в дальнейшем будет заниматься именно темой здорового питания.

"Мне было очень интересно, и, может быть, в дальнейшем мне это поможет и будет моей профессией. Так как в спорте все тоже связано с питанием", – рассказала Свитолина.

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00