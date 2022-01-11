Свитолина ответила на вопрос, пойдет ли в политику после завершения карьеры

"Нет-нет [не пойду]. Во-первых, я не живу на данный момент в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. Но в Одессе была другая ситуация, они тоже сильно не знали, что реально происходит", – сказала спортсменка.

Она отметила, что с детства занимается теннисом, является профессионалом и может компетентно о нем говорить.

"В теннисе я уже 23 года, и вот здесь я могу вам рассказать вообще все, что знаю. Я считаю, что уже могу высказать свое мнение и что у меня есть уже какая-то мудрость здесь. В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – считает Свитолина.

Она сказала, что в целом интересуется политикой в Украине, "но очень поверхностно".

"У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит. И "политика" – это для меня немножко страшное слово", – отметила теннисистка.

"Темный лес?" – уточнил Гордон.

"Да, темный лес – это правильно. И поэтому я ничего не могу сказать об этом", – ответила Свитолина.

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00