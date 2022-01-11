Свитолина ответила на вопрос, пойдет ли в политику после завершения карьеры

"Нет-нет [не пойду]. Во-первых, я не живу на данный момент в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. Но в Одессе была другая ситуация, они тоже сильно не знали, что реально происходит", – сказала спортсменка.
Она отметила, что с детства занимается теннисом, является профессионалом и может компетентно о нем говорить.
"В теннисе я уже 23 года, и вот здесь я могу вам рассказать вообще все, что знаю. Я считаю, что уже могу высказать свое мнение и что у меня есть уже какая-то мудрость здесь. В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – считает Свитолина.
Она сказала, что в целом интересуется политикой в Украине, "но очень поверхностно".
"У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит. И "политика" – это для меня немножко страшное слово", – отметила теннисистка.
"Темный лес?" – уточнил Гордон.
"Да, темный лес – это правильно. И поэтому я ничего не могу сказать об этом", – ответила Свитолина.
Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков.
Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.
За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации.
На летней Олимпиаде 2020 года в Токио украинка завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.
В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).