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Свитолина ответила на вопрос, пойдет ли в политику после завершения карьеры

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Свитолина: "Политика" это для меня немножко страшное слово
Свитолина: "Политика" – это для меня немножко страшное слово
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не планирует заниматься политикой после завершения спортивной карьеры.

"Нет-нет [не пойду]. Во-первых, я не живу на данный момент в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. Но в Одессе была другая ситуация, они тоже сильно не знали, что реально происходит", – сказала спортсменка.

Она отметила, что с детства занимается теннисом, является профессионалом и может компетентно о нем говорить. 

"В теннисе я уже 23 года, и вот здесь я могу вам рассказать вообще все, что знаю. Я считаю, что уже могу высказать свое мнение и что у меня есть уже какая-то мудрость здесь. В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – считает Свитолина.

Она сказала, что в целом интересуется политикой в Украине, "но очень поверхностно".

"У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит. И "политика" – это для меня немножко страшное слово", – отметила теннисистка. 

"Темный лес?" – уточнил Гордон. 

"Да, темный лес – это правильно. И поэтому я ничего не могу сказать об этом", – ответила Свитолина. 

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков. 

Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTAпоследний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации. 

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио украинка завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса. 

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, спорт, теннис, Элина Свитолина, политика
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