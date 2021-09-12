"Ты – причина того, что я дышу". Монфис поздравил Свитолину с днем рождения

"С днем рождения, любовь моя. С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты – причина того, что я дышу. Ты – звезды в моем небе. Я бы не хотел, чтобы было по-другому. Ты – любовь всей моей жизни", – написал Монфис.

Он опубликовал свадебное фото, под ним Свитолина поставила эмодзи в виде сердечек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в белом платье, ее прическа украшена композицией из белых перьев.

Снимок Свитолина сопроводила цифрами 27.