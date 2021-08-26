"Делаю их по рецепту бабушки". Свитолина рассказала, что готовит мужу и куда они отправятся в медовый месяц

"Есть разные теории, но я сама люблю готовить и считаю, что это женское дело. Это создает комфорт в доме и разряжает. Гаэль любит пасту болоньезе и мои блины. Делаю их по рецепту бабушки", – отметила спортсменка.
По словам Свитолиной, их с Монфисом медовый месяц запланирован на ноябрь, поскольку сейчас происходит большое количество турниров.
"Решили поехать на Гваделупу и Мартинику, где иногда, кроме Парижа, проводят много времени родители Гаэля. Он всегда рассказывал о местах, в которых работает его отец. Там есть клуб имени Гаэля. Для него очень важно ознакомить меня с культурой и показать эти острова. Хочу побывать там, приобрести новый опыт", – призналась она.
О романе Свитолинойи Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.
3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.
Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.