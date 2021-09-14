Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
Новости

Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года
Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года
Фото: elisvitolina / Instagram

Супруга 35-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса, 27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина пока не планирует завершать спортивную карьеру ради материнства. Об этом она рассказала 14 сентября в эфире программы ЖВЛ на канале "1+1".

"Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как сложится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть отданной теннису", – заявила Свитолина.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 3 апреля 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Теги: теннис, Элина Свитолина, дети, беременность, Гаэль Монфис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей
  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей
Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021
Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021
  Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети
  Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети
  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать
  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать
  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"
  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"
Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей
Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей
  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании
  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании
Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу
Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу
"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги
"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги
"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов
"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS