Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго

Соперницей украинки, сеяной на турнире первой, была девятая сеяная Ализе Корне из Франции, она 68-я в рейтинге WTA.

Поединок продолжался минимальные два сета и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Свитолиной.

Это первый трофей украинки в 2021 году и 16-й титул WTA в карьере.

"Это была хорошая неделя. Последние несколько дней условия были непростыми, поэтому я очень рада, что смогла завоевать здесь трофей. Это приятное чувство. Я приехала сюда, чтобы набраться уверенности, сыграть несколько хороших матчей, в конце концов, именно так и произошло. С нетерпением жду старта в Нью-Йорке. Играть с Ализе всегда непросто, она отличный боец", – цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

На следующей неделе начинается Открытый чемпионат США по теннису (это один из самых престижных теннисных турниров), в котором будут принимать участие и Свитолина, и Корне.

Ранее в этот же день победителем парного разряда турнира в Чикаго стала украинка Надежда Киченок, в паре с румынкой Ралукой Олару обыгравшая свою сестру Людмилу Киченок в паре с японкой Макото Ниномией.