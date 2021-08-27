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Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго. Матч Костюк приостановили

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Свитолина обыграла соперницу со счетом 6:1, 6:0
Свитолина обыграла соперницу со счетом 6:1, 6:0
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 26 августа в матче 1/4 финала турнира WTA, который проходит в Чикаго, выиграла у француженки Кристины Младенович со счетом 6:1, 6:0. Об этом сообщил сайт WTA.

Свитолина впервые обыграла Младенович, ранее она дважды проигрывала ей, отмечает Sport.ua. В полуфинале украинка выступит против 59-я ракетки мира Ребекки Петерсон из Швеции.

Украинская теннисистка Марта Костюк в 1/4 финала турнира встретилась с россиянкой Верой Грачевой. Первый сет украинка выиграла со счетом 7:6.

Матч был приостановлен во втором сете, при счете 3:5 в пользу Грачевой, из-за наступления темноты. Поединок будет доигран 27 августа. 25 августа по этой причине приостанавливалась игра Элины Свитолиной, уточнил Sport.ua.

Контекст:

Chicago Women's Open проходит на хардовом покрытии с 22-го по 28 августа. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Теги: Украина, теннис, Элина Свитолина, Чикаго, Марта Костюк, украинки, турнир
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