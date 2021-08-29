ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Свитолина вышла в финал турнира WTA в Чикаго. Костюк проиграла

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свитолина проведет первый финальный поединок в текущем сезоне
Свитолина проведет первый финальный поединок в текущем сезоне
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 27 августа в матче 1/2 финала турнира WTA 250 в американском Чикаго победила шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Об этом сообщил спортивный сайт "Большой теннис Украины".

Соперницы провели на корте 2,5 часа. В решающем сете Свитолина оформила брейк в первом гейме и на двойной ошибке реализовала матчбол в девятом, пишет издание.

В рейтинге WTA Свитолина занимает шестое место, а Петерсон – 59-е. На турнире Свитолина является первой сеяной.

Свитолина проведет первый финальный поединок в текущем сезоне с победительницей матча между 68-й ракеткой мира Ализе Корне (Франция) и 88-й ракеткой мира Варварой Грачевой (Россия).

Другая украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в четвертьфинале турнира в Чикаго. В трех сетах она уступила Грачевой, сообщило Общественное. Марта должна была завершить матч с россиянкой днем ранее, однако его перенесли.

Всего теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время украинка, занимающая 56-е место в рейтинге, выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта, сообщил Xsport.

Контекст:

Chicago Women's Open проходит на хардовом покрытии с 22-го по 28 августа. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс. 

Теги: США, спорт, теннис, Элина Свитолина, Чикаго, WTA, Марта Костюк, украинки, финал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с Нагиевым
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с Нагиевым
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях
  "Вернемся к этой теме через 10 лет". Каратист Горуна заявил о президентских амбициях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
  "Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
  Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS