Свитолина вышла в финал турнира WTA в Чикаго. Костюк проиграла

Свитолина проведет первый финальный поединок в текущем сезоне Фото: ЕРА

Соперницы провели на корте 2,5 часа. В решающем сете Свитолина оформила брейк в первом гейме и на двойной ошибке реализовала матчбол в девятом, пишет издание.

В рейтинге WTA Свитолина занимает шестое место, а Петерсон – 59-е. На турнире Свитолина является первой сеяной.

Свитолина проведет первый финальный поединок в текущем сезоне с победительницей матча между 68-й ракеткой мира Ализе Корне (Франция) и 88-й ракеткой мира Варварой Грачевой (Россия).

Другая украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в четвертьфинале турнира в Чикаго. В трех сетах она уступила Грачевой, сообщило Общественное. Марта должна была завершить матч с россиянкой днем ранее, однако его перенесли.

Всего теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время украинка, занимающая 56-е место в рейтинге, выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта, сообщил Xsport.