На турнире WTA в Чикаго поединки первого круга провели две украинки, дальше прошла одна

Во второй круг вышла Костюк Фото: ЕРА

Восьмая сеяная на турнире Костюк (56-я в рейтинге WTA) со счетом 6:0, 6:3 обыграла Кэтрин Себов из Канады, занимающую 310 место в мировом рейтинге.

Калинина (78-я в мире) в своем матче уступила, выиграв у Кайи Канепи из Эстонии (69-я в рейтинге WTA) только первый сет. Итоговый счет – 3:6, 6:2, 7:5 в пользу эстонки.

Во втором круге Костюк и Канепи сыграют друг с другом.

Также на турнир в Чикаго заявлена первая ракетка Украины и шестая в мире Элина Свитолина, она сеяная первой. Соперницей сильнейшей украинской теннисистки станет 93-я в рейтинге WTA Клара Бурель из Франции.