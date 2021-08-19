Ястремская проиграла во втором круге турнира WTA в Цинциннати

Ястремская не выиграла ни одного сета Фото: ЕРА

Соперницей 50-й ракетки мира и второй ракетки Украины Ястремской была 10-я в рейтинге WTA Барбора Крейчикова из Чехии.

Украинка проиграла первый сет с разгромным счетом и уступила во втором на тай-брейке.

Итоговый результат – 6:1, 7:6 в пользу Крейчиковой.

На турнире в Цинциннати больше не осталось представительниц Украины. Накануне свой стартовый поединок проиграла первая ракетка Украины Элина Свитолина.