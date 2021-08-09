Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка поднялась на одну позицию.
Свитолина обошла в рейтинге Бьянку Андрееску из Канады, которая опустилась с пятого на восьмое место.
Другие украинки в топ-100 расположились следующим образом: Даяна Ястремская занимает 50-е место (минус четыре позиции), Марта Костюк осталась 58-й, Ангелина Калинина – 78-я (минус одна позиция).
Лидерство в мировом рейтинге сохраняет Эшли Барти из Австралии.
12 июля Свитолина опустилась с пятого на шестое место в рейтинге WTA.
31 июля Свитолина победила в матче за бронзовую медаль теннисного турнира летней Олимпиады 2020 года в Токио. Матч первой ракетки Украины против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной завершился со счетом 1:6, 7:6, 6:4.
Бронзовая награда Свитолиной – первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил Национальный олимпийский комитет.