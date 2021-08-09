Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка поднялась на одну позицию.

Свитолина обошла в рейтинге Бьянку Андрееску из Канады, которая опустилась с пятого на восьмое место.

Другие украинки в топ-100 расположились следующим образом: Даяна Ястремская занимает 50-е место (минус четыре позиции), Марта Костюк осталась 58-й, Ангелина Калинина – 78-я (минус одна позиция).

Лидерство в мировом рейтинге сохраняет Эшли Барти из Австралии.