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На турнире WTA в Цинциннати Свитолина проиграла стартовую игру, Ястремская прошла дальше

Свитолина выиграла только один сет
Свитолина выиграла только один сет
Фото: ЕРА

18 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила во втором круге теннисного турнира в американском Цинциннати, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет во втором круге после победы в первом. Об этом сообщается на сайте WTA.

Сеяная на турнире четвертой Свитолина была освобождена от игр первого круга. Во втором ей противостояла бывшая первая ракетка мира, а ныне 21-я в рейтинге WTA Анжелик Кербер из Германии.

Украинка выиграла второй сет, но уступила в решающем, третьем. Итоговый результат – 5:7, 6:2, 4:6.

Соперницей 50-й ракетки мира Ястремской в первом круге была Кэти Макнелли из США (34-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась в двух сетах, оба украинка выиграла на тай-брейке – 7:6, 7:6.

Соперницей Ястремской во втором круге будет Барбора Крейчикова из Чехии, 10-я ракетка мира.

Контекст:

Турнир Western & Southern Open в Цинциннати проходит на хардовом покрытии с 16-го по 22 августа. Призовой фонд – более $1,8 млн.

Теги: США, теннис, Элина Свитолина, WTA, Даяна Ястремская, Анжелик Кербер, украинки, турнир
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