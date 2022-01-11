ГОРДОН
 
 
СПОРТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитолина: У меня нет суеверий, но на корт я выхожу с левой ноги

Свитолина: Я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Это только может помешать тебе
Свитолина: Я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Это только может помешать тебе 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не является суеверной спортсменкой.

"У меня только есть одно [суеверие]: я выхожу на корт с левой ноги. А вообще нет, у меня нет [других суеверий]", – сказала спортсменка. 

Она рассказала, что у других теннисистов, например, у испанца Рафаэля Надаля, они есть. 

"Есть разные какие-то штучки, которые выполняют теннисисты. Например, Рафаэль Надаль, который постоянно переставляет бутылочки после каждого перехода", – отметила Свитолина. 

По ее мнению, подобные суеверия и ритуали могут только отвлекать спортсмена от соревнований. 

"Я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Это только может помешать тебе. Потому что я слышала много разных историй: какой-то тренер должен съесть пиццу перед тем, как его атлет выйдет на поле. [Однажды] этой пиццы не было – и этот тренер уже сидел не в хорошем настрое. Конечно же, спортсмен это чувствует. Я слышала много историй, но это всегда приводит к каким-то не очень хорошим состояниям", – сказала спортсменка.

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков. 

Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTAпоследний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации. 

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио украинка завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса. 

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, спорт, теннис, Элина Свитолина, соревнования, Рафаэль Надаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе
"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе
"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка
"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка
"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках
"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках
"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей
"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей
"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами
"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (277952)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (124572)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (70320)
4
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (45449)
5
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов (44065)
6
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (28880)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26090)
8
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (24714)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS