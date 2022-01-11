Свитолина: У меня нет суеверий, но на корт я выхожу с левой ноги

Свитолина: Я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Это только может помешать тебе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У меня только есть одно [суеверие]: я выхожу на корт с левой ноги. А вообще нет, у меня нет [других суеверий]", – сказала спортсменка.

Она рассказала, что у других теннисистов, например, у испанца Рафаэля Надаля, они есть.

"Есть разные какие-то штучки, которые выполняют теннисисты. Например, Рафаэль Надаль, который постоянно переставляет бутылочки после каждого перехода", – отметила Свитолина.

По ее мнению, подобные суеверия и ритуали могут только отвлекать спортсмена от соревнований.

"Я считаю, что на этом не нужно зацикливаться. Это только может помешать тебе. Потому что я слышала много разных историй: какой-то тренер должен съесть пиццу перед тем, как его атлет выйдет на поле. [Однажды] этой пиццы не было – и этот тренер уже сидел не в хорошем настрое. Конечно же, спортсмен это чувствует. Я слышала много историй, но это всегда приводит к каким-то не очень хорошим состояниям", – сказала спортсменка.

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00