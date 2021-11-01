Впервые за четыре года Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA

Свитолина не покидала первую десятку лучших теннисисток мира с мая 2017 года Фото: EPA

Свитолина опустилась на восемь позиций – с шестого на 14-е место.

Как пишет Sport.ua, с 1 ноября с теннисисток сняли очки за турниры WTA Finals и WTA Elite Trophy 2019 года. Из-за этого украинка потеряла 1080 очков: в 2019-м Свитолина дошла до финала турнира, где уступила австралийке Эшли Барти.

Еще четыре украинки улучшили позиции в обновленном рейтинге: Марта Костюк поднялась на пять строчек и впервые заняла 50-место; Ангелина Калинина поднялась на 57-е место; Леся Цуренко – на 113-е; Катерина Козлова – на 129-е.

Даяна Ястремская опустила на 21 строчку и занимает 100-е место.

В тройку лучших теннисисток входят австралийка Эшли Барти, белоруска Арина Соболенко и чешка Барбора Крейчикова.