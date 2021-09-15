"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа – французского теннисиста Монфиса

На видео 27-летняя спортсменка упрашивает мужа поделиться с ней кусочком булочки с изюмом. Свитолина открывает рот под звучащий за кадром детский голос, который умоляюще произносит: "Можно кусочек?", "Ты даже не заметишь", "Я так несчастна, а ты этого даже не видишь". Судя по видео, Монфис неохотно расстается с булочкой.

"Заботиться – это делиться. Я же права, ребята?!" – подписала ролик спортсменка.

Видео Свитолиной за несколько часов набрало больше 40 тыс. просмотров и около 600 комментариев.

"Вам двоим надо было быть актерами", – прокомментировал alexandrageorgiasiegel.

"Харэ у Монфа еду отжимать, дай поесть бедолаге", – возмутился basedjio.

"Отжатая еда вкуснее", – возразила ему waldmurfselb.