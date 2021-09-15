Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2021
 
Новости

"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа – французского теннисиста Монфиса

"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа – французского теннисиста Монфиса / Бульвар Шоубиз

Фото: elisvitolina / Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 14 сентября выложила в Instagram шуточный ролик со своим мужем – 35-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

На видео 27-летняя спортсменка упрашивает мужа поделиться с ней кусочком булочки с изюмом. Свитолина открывает рот под звучащий за кадром детский голос, который умоляюще произносит: "Можно кусочек?", "Ты даже не заметишь", "Я так несчастна, а ты этого даже не видишь". Судя по видео, Монфис неохотно расстается с булочкой.

"Заботиться – это делиться. Я же права, ребята?!" – подписала ролик спортсменка.

Видео Свитолиной за несколько часов набрало больше 40 тыс. просмотров и около 600 комментариев.

"Вам двоим надо было быть актерами", – прокомментировал alexandrageorgiasiegel.

"Харэ у Монфа еду отжимать, дай поесть бедолаге", – возмутился basedjio.

"Отжатая еда вкуснее", – возразила ему waldmurfselb.

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 3 апреля 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Теги: теннис, юмор, Элина Свитолина, спортсмены, Гаэль Монфис, еда
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