Свитолина объявила о расставании с тренером. Они работали вместе пять лет

"После пяти лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем", – отметила Свитолина.
After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021
В 2021 году украинка победила на турнире WTA в Чикаго, а на Олимпиаде 2020 в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль.
По результатам нынешнего сезона первая ракетка Украины впервые за пять лет не смогла квалифицироваться на итоговый турнир WTA, отмечает Sportarena.com.
С конца декабря 2016 года Свитолину тренировал француз Тьерри Асьон, с которым она прекратила сотрудничество после вылета с US Open. За время работы с ним теннисистка выиграла восемь титулов WTA (из них четыре – категории Premier 5), а также дошла до четвертьфиналов на Roland Garros и Australian Open.
6 сентября 2018 года сайт агентства Top Five сообщил о прекращении сотрудничества Свитолиной с Асьоном.
12 сентября портал tennis.life сообщил, что Свитолина тренируется во Флориде в США под руководством Ника Савиано. Американец известен по работе с канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс.
13 октября Свитолина отказалась от услуг Савиано и заявила, что до завершения сезона будет тренироваться с Беттлсом, который был спарринг-партнером украинки. Вместе с британцем она впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA.