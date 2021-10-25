Свитолина объявила о расставании с тренером. Они работали вместе пять лет

"После пяти лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем", – отметила Свитолина.

After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021

В 2021 году украинка победила на турнире WTA в Чикаго, а на Олимпиаде 2020 в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль.

По результатам нынешнего сезона первая ракетка Украины впервые за пять лет не смогла квалифицироваться на итоговый турнир WTA, отмечает Sportarena.com.