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Свитолина представила нового тренера и свою команду

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Свитолина №15 рейтинга Женской теннисной ассоциации
Свитолина – №15 рейтинга Женской теннисной ассоциации
Фото: Elina Svitolina / Facebook

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 рейтинга Женской теннисной ассоциации, WTA) представила свою новую команду, с которой прошла подготовку к сезону 2022 года. Совместное фото спортсменка опубликовала в Facebook 23 декабря.

"Предсезонка была тяжелой и потной, но теперь дело сделано. Наверное, из-за этого у меня самая большая улыбка на лице", – написала Свитолина.

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/460160945482034

Тренером Свитолиной стал латвиец Андис Юска, ранее он работал с Еленой Остапенко из Латвии (№28 WTA) и Амандой Анисимовой из США (№78 WTA), отмечает Top Five.

Кроме Юски, в состав команды Свитолиной вошли австрийский тренер-консультант Гюнтер Бресник (он также тренирует мужа Элины – Гаэля Монфиса) и наставник по физподготовке Юрий Жураковский.

Контекст:

С конца декабря 2016 года Свитолину тренировал француз Тьерри Асьон, с которым она прекратила сотрудничество после вылета с US Open. За время работы с ним теннисистка выиграла восемь титулов WTA (из них четыре – категории Premier 5), а также дошла до четвертьфиналов на Roland Garros и Australian Open.

6 сентября 2018 года сайт агентства Top Five сообщил о прекращении сотрудничества Свитолиной с Асьоном.

12 сентября портал tennis.life сообщил, что Свитолина тренируется во Флориде в США под руководством Ника Савиано. Американец известен по работе с канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс.

13 октября Свитолина отказалась от услуг Савиано и заявила, что будет тренироваться с Эндрю Беттлсом, который был ее спарринг-партнером. Вместе с британцем она впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA.

После пяти лет и 11 титулов Свитолина 25 октября 2021 года объявила о прекращении сотрудничества с Беттлсом.

В этом году украинка победила на турнире WTA в Чикаго, а на Олимпиаде 2020 в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль.

Теги: Украина, спорт, теннис, Элина Свитолина, карьера, WTA, работа, тренер, Гаэль Монфис, сотрудничество, украинки
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