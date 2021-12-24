Свитолина представила нового тренера и свою команду

"Предсезонка была тяжелой и потной, но теперь дело сделано. Наверное, из-за этого у меня самая большая улыбка на лице", – написала Свитолина.

Тренером Свитолиной стал латвиец Андис Юска, ранее он работал с Еленой Остапенко из Латвии (№28 WTA) и Амандой Анисимовой из США (№78 WTA), отмечает Top Five.

Кроме Юски, в состав команды Свитолиной вошли австрийский тренер-консультант Гюнтер Бресник (он также тренирует мужа Элины – Гаэля Монфиса) и наставник по физподготовке Юрий Жураковский.