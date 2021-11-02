В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото

Свитолина родилась в Одессе в 1994 году Фото: elisvitolina / Instagram

Свитолина пришла на церемонию в красном пальто и черных брюках. В момент открытия звезды ассистенты держали над спортсменкой зонт.

Сайт LB.ua отмечает, что во время открытия звезды Свитолина также была награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

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