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02 ноября, 2021
 
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В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото

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Свитолина родилась в Одессе в 1994 году
Свитолина родилась в Одессе в 1994 году
Фото: elisvitolina / Instagram

2 ноября в Киеве на Аллее славы, расположенной в ТРЦ Gulliver, появилась персональная звезда украинской теннисистки Элины Свитолиной. Фотографии спортсменки, сделанные во время церемонии открытия, обнародованы на странице ТРЦ в Instagram.

Свитолина пришла на церемонию в красном пальто и черных брюках. В момент открытия звезды ассистенты держали над спортсменкой зонт.

Сайт LB.ua отмечает, что во время открытия звезды Свитолина также была награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Теннисом занимается с пяти лет. Она – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, победительница одного итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

16 июля 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса.

Теги: Киев, теннис, Элина Свитолина, звезда
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