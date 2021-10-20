Свитолина уступила Осорио Серрано в первом круге турнира WTA на Тенерифе

Свитолина вела после первого сета, но уступила в двух следующих партиях Фото: EPA

Свитолина и Осорио Серрано доигрывали поединок, который остановили накануне из-за наступления темноты после первой партии.

Свитолина, выступавшая на турнире под первым номером, вела после первого сета 7:5, но уступила в двух следующих партиях в среду – 3:6, 2:6.

Это первая победа колумбийской теннисистки над соперницей из топ-10 рейтинга WTA, отмечается в Twitter ассоциации.

Biggest win of her career *



???????? @CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb — wta (@WTA) October 20, 2021