Свитолина пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира из Украины играла с 40-й ракеткой мира Сораной Кырстей из Румынии.

Игра получилась равной, победительница определилась только на тай-брейке – на этом этапе лучшей была Свитолина.

Итоговый счет – 4:6, 6:4, 7:6.

Свитолина – последняя украинка, продолжающая борьбу за одиночный титул на турнире BNP Paribas Open. Ранее свои поединки проиграли Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Козлова.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с победителем игры Жасмин Паолини (Италия) / Джесика Пегула (США).