Во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе сыграют три украинки

Ястремская свою игру завершила в двух сетах Фото: ЕРА

Соперницей украинки, занимающей 75-е место в рейтинге WTA, была 374-я ракетка мира Эльза Жакмо из Франции.

Для победы Ястремской понадобилось минимальное число сетов: 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Даяны будет Паула Бадоса из Испании, она занимает 27-е место в мировом рейтинге.

Также во втором круге сыграют украинки Элина Свитолина (с 52-й ракеткой мира Терезой Мартинцовой из Чехии) и Марта Костюк (с Симоной Халеп из Румынии, 17-й ракеткой мира).

Свитолина, седьмая ракетка мира, от игр первого круга BNP Paribas Open была освобождена. Костюк – играла.