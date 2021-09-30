На турнире WTA в Чикаго в третий круг одиночного разряда пробилась одна украинка из четырех

Свитолина была освобождена от игр первого круга Фото: ЕРА

Сеяная на турнире первой украинка (шестая ракетка мира) завершила поединок в двух сетах, обыграв 82-ю в мировом рейтинге соперницу со счетом 6:4, 6:3.

В третьем круге Свитолина будет противостоять Елене-Габриэле Русе из Румынии (98-я ракетка мира), которая вчера во втором круге одолела украинку Катерину Козлову с результатом 7:5, 6:2.

В третьем круге одиночного разряда на Chicago Fall Tennis Classic Украину представит только Свитолина. Начинали борьбу четверо – Свитолина (была освобождена от игр первого круга), Козлова, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

В парном разряде борьбу начинали три украинки, двое из них – Людмила Киченок и Марта Костюк – играли вместе и зачехлили ракетки во втором круге, со счетом 6:3, 5:7, 6:10 проиграв паре Алексы Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США).

Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару свой поединок второго круга еще не играли, их соперницами станут Николь Мелихар из США и Деми Схюрс из Нидерландов.