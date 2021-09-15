Первый круг турнира WTA в Словении одолела одна украинка из трех

Калинина оформила победу в двух сетах Фото: ЕРА

Калинина в двух сетах обыграла Сару Эррани из Италии – 7:6, 6:2.

Во втором круге (1/8 финала) 64-я ракетка мира Ангелина Калинина сыграет с сеяной пятой Тамарой Зиданшек (34-я в рейтинге WTA) из Словении.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с турнира в Портороже, проигрывая 6:7, 1:4 итальянке Жасмин Паолини.

Еще одна украинка, Катарина Завацкая, не смогла победить Кэти Бултер из Великобритании, уступив ей со счетом 5:7, 3:6.