Украинец проиграл в финале юниорского US Open в парном разряде

На турнире Белинский и Нестеров были сеяны восьмыми Фото: US Open Tennis / Twitter

Соперниками украинца и болгарина были Макс Вестфаль из Франции и Колман Вонг из Гонконга (Китай).

Белинский с партнером, которые были сеяны на турнире восьмыми, проиграли первый сет, выиграли второй и разгромно уступили на тай-брейке.

Итоговый результат – 6:3, 5:7, 10:1 в пользу Вестфаля и Вонга, они стали победителями парного разряда юниорского US Open.