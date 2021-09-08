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Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open. Украинка в трех сетах уступила 19-летней канадке

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Свитолина (на фото) в трехсетовом триллере проиграла Фернандес
Свитолина (на фото) в трехсетовом триллере проиграла Фернандес
Фото: EPA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису. В 1/4 финала турнира украинка в трех сетах проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады (№73 WTA), сообщается на официальном сайте US Open.

В начале поединка Свитолина и Фернандес поочередно забирали свои подачи. Свитолина допустила ошибку в шестом гейме, Фернандес использовала второй брейк-пойнт и повела 4:2.

В седьмом гейме канадка закрепила успех, а в восьмом украинка была сильнее.  

Фернандес подавала на сет в девятом гейме, соперницы шли ровно (40:40), но канадка сыграла более удачно. 6:3 – первый сет Свитолина проиграла.

Вторую партию более активно начала украинка, Свитолина забрала вторую подачу Фернандес, а затем выиграла еще два гейма – 5:1.

В седьмом гейме украинская теннисистка подавала на сет, но не смогла с первого раза выиграть партию – 5:2. Канадка забрала и следующий гейм – 5:3. Но со второй попытки Свитолиной таки удалось выиграть второй сет – 6:3.

В решающей партии первой ошиблась украинка, она отдала сопернице свою подачу в четвертом гейме, но сразу смогла выровнять ситуацию – 2:3.

Фернандес в ответ забрала шестой и седьмой геймы, украинка победила в следующих трех – 5:5.

Канадка в напряженной борьбе выиграла свою подачу в 11-м гейме, Свитолина – в 12-м.

На тай-брейке Фернандес повела 4:1, но украинка отыграла три подачи подряд – 4:4. На концовку матча сил больше было у канадки, она выиграла два розыгрыша подряд, победив в этом триллере со счетом 7:5.

В полуфинале турнира Фернандес сыграет против победительницы поединка между Ариной Соболенко из Беларуси (№2 WTA) и Барборой Крейчиковой из Чехии (№9 WTA).

Контекст:

Поединок Свитолиной и Фернандес – второй между теннисистками под эгидой WTA. В прошлом году украинка победила канадку на турнире в Монтеррее.

Свитолина во второй раз подряд играет в четвертьфинале US Open. В 2019 году украинка вышла в полуфинал турнира, где уступила Серене Уильямс из США.  

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

Теги: США, теннис, Элина Свитолина, WTA, US Open, турнир
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