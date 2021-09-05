Свитолина пробилась в четвертьфинал US Open

Свитолина является пятой ракеткой мира, Халеп – 13-й.

Их поединок завершился в двух сетах – 6:3, 6:3 в пользу украинки.

В следующем круге турнира, четвертьфинале US Open, Свитолина сыграет с победителем противостояния Анжелик Кербер из Германии и Лейлы Фернандес из Канады.

Свитолина – последний оставшийся представитель Украины в женском одиночном разряде турнира.