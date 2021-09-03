Из шести украинок первый круг парного разряда US Open преодолели четверо

В одной паре на US Open играют только две украинки – Даяна Ястремская и Марта Костюк. Свой поединок они со счетом 3:6, 6:1, 6:3 выиграли у американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.

Во второй круг парного разряда вышла и Ангелина Калинина, которая перед этим уступила во втором круге одиночного разряда турнира в США. Украинка в паре с Ренатой Ворачовой из Чехии в двух сетах – 7:6, 6:4 – обыграла американо-японский дуэт Кэйтлин Кристиан / Нао Хибино.

Также первый круг преодолела Надежда Киченок – вместе с Ралукой Олару из Румынии она переиграла пару Сания Мирза (Индия) / Коко Вандевей (США) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Катерина Бондаренко и Людмила Киченок, игравшие в парах соответственно с Анкитой Райной из Индии и Макото Ниномией из Японии, свои поединки проиграли, не выиграв ни одного сета: Киченок и Ниномия – Гретье Миннен и Элисон Ван Эйтванк (обе из Нидерландов) – со счетом 3:6 и 4:6, а Бондаренко и Райна – Дарье Юрак из Хорватии и Андрее Клепач из Словении – со счетом 1:6, 1:6.