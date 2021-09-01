Костюк проиграла 18-й ракетке мира в первом круге US Open

В матче первого круга US Open Костюк в двух сетах уступила Марии Саккари из Греции (№18 WTA) – 4:6, 3:6.
Костюк продолжит выступления на US Open в парном разряде в дуэте с еще одной представительницей Украины Даяной Ястремской (№51 WTA).
В поединке первого круга турнира украинский дуэт сыграет против американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.
Во второй круг US Open вышли две украинки – Элина Свитолина (№5 WTA) и Ангелина Калинина (№76 WTA). Ястремская на старте турнира уступила Анжелике Кербер из Германии.
US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема. Его призовой фонд в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн. Чемпионы мужского и женского одиночного разряда получат по $2,5 млн, отмечает Forbes.