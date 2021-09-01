Костюк проиграла 18-й ракетке мира в первом круге US Open

Костюк (на фото) уступила Саккари в двух партиях Фото: EPA

В матче первого круга US Open Костюк в двух сетах уступила Марии Саккари из Греции (№18 WTA) – 4:6, 3:6.

Костюк продолжит выступления на US Open в парном разряде в дуэте с еще одной представительницей Украины Даяной Ястремской (№51 WTA).

В поединке первого круга турнира украинский дуэт сыграет против американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.