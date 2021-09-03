Украинка Калинина во втором круге US Open проиграла бывшей первой ракетке мира

У Кербер Калинина (на фото) не выиграла ни одного сета Фото: ЕРА

Соперницей Калининой (76-я ракетка мира) была бывшая первая ракетка мира, а сейчас 17-я в рейтинге WTA Анжелик Кербер из Германии.

Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу немецкой спортсменки.

В третьем круге сетки женского одиночного разряда US Open сыграет только одна украинка – Элина Свитолина. Ее соперницей станет Дарья Касаткина из России.

Всего в одиночной сетке турнира в США стартовали четыре представительницы Украины: Свитолина, Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.